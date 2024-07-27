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  4. Putin de devrede! Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia! İşte konuşulan tarih…

Putin de devrede! Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia! İşte konuşulan tarih…

27.07.2024 08:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi daha ortaya çıktı. İddiaya göre Erdoğan-Esad görüşmesi her an yapılabilir, istihbarat servisleri görüşme ile ilgili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan da geçen haftalarda Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti.

Putin de devrede! Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia! İşte konuşulan tarih…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında iç savaşın başlamasından bu yana yapılacak olan ilk yüz yüze görüşmenin her an gerçekleşebileceği belirtildi.

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Esad’ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı sürpriz görüşmenin yankıları sürerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasından yapılacak zirveyi konuştuğunu bildirdi. Peskov, ayrıca müzakerelerin ardından herhangi bir belgenin ise imzalanmadığını söyledi. Başkent kaynakları buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirterek, Erdoğan'ın hem Putin hem de Esad ile görüşebileceğini aktardı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı öğrenildi. Bu gelişmelere paralel, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin’in Ankara’ya yaptığı özel ziyaret dikkati çekti. Naryshkin’in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair, tarih, ülke tayini ile istişarelerde bulunduğu ve bu kritik buluşmaya son şeklin verildiği kaydedildi.

Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceğini aktardı.

İKİ LİDER EN GEÇ AĞUSTOS AYI İÇERİNDE BİRLİKTE FOTOĞRAF VEREBİLİR

Rusya lideri Putin’in de bu temasa dâhil olabileceği kaydedildi. Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin birlikte fotoğraf vereceği yorumu yapılıyor.

Erdoğan, geçen haftalarda Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti. Irak da görüşmelerin başkentleri Bağdat'ta yapılmasını tavsiye etmişti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad görüşme
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