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Erdoğan, hemşehrilerinden destek istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, 31 Mart seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi.  Geceyi, Günesyu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13:00 sıralarında evinden çıkarak karayolu ile miting için Rize'ye hareket etti.

Erdoğan, hemşehrilerinden destek istedi

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, 31 Mart seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi.
Geceyi, Günesyu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13:00 sıralarında evinden çıkarak karayolu ile miting için Rize'ye hareket etti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, 31 Mart'ta destek istedi. Kalabalıktan bir kadının sınavlara girmesine rağmen işsiz olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, Rize'de önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bu adımları atarken gerek alt yapıda gerek şehirleşmede, gerek vatandaşlarımızla olan ilgi alakada, hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim şunu bir defa bilmeniz lazım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, nasıl huzurlu olduğunuz o da belli. Hala diyorsunuz 'yok şöyle, yok böyle'. Biz, sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin, ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim. Ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Tamam mı? Sınavdan sınava koşmaya devam et. Sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden, gelsin bizim ayağımıza bu olmaz. Tamam kardeşim" dedi.
31 Mart'ta destek isteğini yineleyen Erdoğan, "Bu desteği çok daha farklı bir şekilde istiyoruz ki Güneysu ve Rize'mizi nasıl başarılı altyapı yatırımları ile nasıl burada eğitimden sağlığa attığımız adımlarla belli bir yere getirdiysek, bundan sonra da inşallah daha iyi yerlere bunu getirme gayreti içerisinde olacağız. Derdimiz bu. Biz dertliyiz, sizde dertli olanın derdinden lütfen anlayın" diye konuştu.
Erdoğan, daha sonra karayolu ile Rize mitingi için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geçti.
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