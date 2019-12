Erdoğan Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz -2

Tunus, (DHA)- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus?a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında ?Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı da buna göre atarız? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın, Kays Said ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Daha sonra Tunus Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ?Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus?a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bunlar daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi manada rahatsız ediyor. Bu bakımdan Libya?daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya?da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler ki başta Tunus bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim Libya?da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Biz Tunus?u bu bölgede istikrarın bir unsuru olarak görüyoruz ve birlikte de atacağımız adımları konuştuk. Libya?da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Tunus?un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım? dedi.