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Erdoğan: 'Herkes Elini Taşın Altına Koymalı'

23.09.2019 22:43 | Son Güncelleme

74. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi

Erdoğan: 'Herkes Elini Taşın Altına Koymalı'

74. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımlardan bahsederken, plastik kullanımını üçte iki oranında azalttıklarını, herkes için sıfır karbonlu binalar yapacaklarını belirtti. Erdoğan, iklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ziyaretinin üçüncü gününde yoğun temas trafiğini de sürdürüyor.

Erdoğan, sabah saatlerinde konakladığı Peninsula Oteli’nde, ABD'deki bazı Yahudi kuruluş ve organizasyonlarının temsilcileriyle New York ve civarında yaşayan Musevi Türk vatandaşlarını kabul etti.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Erdoğan, resmi temasları çerçevesinde ayrıca Belçika Başbakanı Charles Michel’ı kabul ederek bir süre görüştü. Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın telefon görüşmesinde Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve kendisine şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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