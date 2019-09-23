Erdoğan: 'Herkes Elini Taşın Altına Koymalı'

74. BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımlardan bahsederken, plastik kullanımını üçte iki oranında azalttıklarını, herkes için sıfır karbonlu binalar yapacaklarını belirtti. Erdoğan, iklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ziyaretinin üçüncü gününde yoğun temas trafiğini de sürdürüyor.

Erdoğan, sabah saatlerinde konakladığı Peninsula Oteli’nde, ABD'deki bazı Yahudi kuruluş ve organizasyonlarının temsilcileriyle New York ve civarında yaşayan Musevi Türk vatandaşlarını kabul etti.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.