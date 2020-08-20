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Erdoğan herkesin beklediği müjdeyi ne zaman açıklayacak? Saat belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da duyuracağı öğrenildi.

Erdoğan herkesin beklediği müjdeyi ne zaman açıklayacak? Saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken, sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Tüm Türkiye Erdoğan'ın vereceği müjdeye kitlenirken, müjdeyle ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

CUMA NAMAZI SONRASI 'MÜJDEYİ' İSTANBUL'DA AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili yeni bilgileri aktaran A haber muhabiri Rüya Akkuş, müjdenin nerede verileceğini duyurdu. Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam itibariyle İstanbul'a gideceğini belirterek müjdenin cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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