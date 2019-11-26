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Erdoğan: Hiçbir CHP'liye genel başkan olması telkinde bulunmadık (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

'KAZANDIN YA HADİ BAKALIM YÖNET' Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli seçimlerde kazandıkları birkaç belediyenin CHP'nin dengesini bozduğunu söyleyerek, "İşte görüldüğü gibi aradan 7 ay geçmeden kendilerini yerden yere atmaya başladılar.

'KAZANDIN YA HADİ BAKALIM YÖNET'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli seçimlerde kazandıkları birkaç belediyenin CHP'nin dengesini bozduğunu söyleyerek, "İşte görüldüğü gibi aradan 7 ay geçmeden kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Şimdi, 'Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz' diyorlar. Çok enteresan. Niye yönetemiyorsun? Kazandın ya hadi bakalım yönet. 'Ben, Ankara'nın suyundaki kiri gideremem' diyor. Devletten alman gereken parayı alıyor musun? Alıyorsun. Öyleyse şu andan itibaren parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Eğer parayı yönetme kabiliyetin varsa, o zaman bu adımı atarsın. Kredi bulmak, o senin işin. Krediyi de bulacaksan bul. Aynı şey İstanbul için de geçerli" dedi.
'GELEN HABERLER ÇOK HAYRA ALAMET DEĞİL'
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'u suya kavuşturduklarını, çöp dağlarını ortadan kaldırdıklarını, atık su noktasında temizliği yaptıklarını, Sakarya'dan İstanbul'a, boğazın altından Anadolu yakasından Avrupa'ya suyu taşıdıklarını anlatarak, "Bunları yapmamış olsaydık, şu anda herhangi bir sıkıntıda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. Ama şu anda yok. Fakat gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de geçerli. Ankara'da şu an söylenen, özellikle atık su noktasındaki sıkıntılar. Yapacaksın arkadaş, çözeceksin bu sorunu. Bu konuyla ilgili olarak, 'Bana borçlanma noktasında Meclis müsaade etmiyor.' Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanma noktasında da meclis, belli sorumlulukları üzerine alamaz. 'Biz, bu işi çözeriz.' Bunu görürse, Meclis de bu noktada size gerekli desteği verir. Bunu görmüyorsa, bu desteği de veremez" diye konuştu.

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Erdoğan: Hiçbir CHP'liye genel başkan olması telkinde bulunmadıkErdoğan: Hiçbir CHP'liye genel başkan olması telkinde bulunmadık

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