Erdoğan: Hiçbir, sabotajın, oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. Hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde: "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar, milli iradenin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alınteri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları, milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır.