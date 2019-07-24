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Erdoğan: Hiçbir yaptırım tehdidi, Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi, Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yıl dönümüdür. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."

ANKARA, (DHA)

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