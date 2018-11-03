Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkisinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin yönetimindeki 34 UP 1874 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosikletin sürücüsü Girgin, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralandı. Serdar Halil Girgin, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak, Girgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir havayolu şirketinde pilot olan, 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in ölüm haberini alan ailesi, Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAPTAN PİLOT, THY’NİN TARİHİ UÇUŞUNDA BULUNMUŞTU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. Girgin, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya’nın St. Petersburg kentinden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY’nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY’nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.