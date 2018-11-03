HABER

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 19:47 | Son Güncelleme

İstanbul Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan bir havayolu şirketinde pilot Serdar Halil Girgin (53), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Girgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu uçağı 16 saat kesintisiz uçurarak tarihe geçmişti.

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkisinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin yönetimindeki 34 UP 1874 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosikletin sürücüsü Girgin, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralandı. Serdar Halil Girgin, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak, Girgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir havayolu şirketinde pilot olan, 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in ölüm haberini alan ailesi, Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAPTAN PİLOT, THY’NİN TARİHİ UÇUŞUNDA BULUNMUŞTU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. Girgin, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya’nın St. Petersburg kentinden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY’nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY’nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

dd

DUYGULARINI RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI

O dönem Erdoğan’ı, St. Petersburg’dan 2020 Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek kentin belirleneceği Buenos Aires’e taşıyan THY’nin uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarında görev yapan kaptan pilot Serdar Halil Girgin, tarihe geçen uçuşla ilgili şunları söylemişti:

"Gerçekten de çok güzel bir uçuştu. Ortaklığımız için rekor anlamına gelen bu uçuşu duyduğumda açıkçası ben de görev almak istedim. Çünkü daha uzun yıllar böyle bir görev gelmeyebilirdi. Uzunluğu ve görevin niteliği gereği sıra dışı bir uçuş oldu. Sorunsuz geçen yolculuğumuz boyunca, kabin ekibimizden misafirlerimize, oradan da bize varana dek herkeste tatlı bir heyecan vardı. Uçuş esnasında olumsuz bir durumla karşılaşmayınca bir hafta öncesinde yaptığımız planlara riayet ederek seferimizi tamamladık. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün misafirlerimizi varacakları noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Tek üzüntümüz Olimpiyat Oyunları’nı Türkiye’ye getirememek oldu."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan: (ABD ile yaptırım krizi) Şimdi aramızda böyle bir şey yok (1)Erdoğan: (ABD ile yaptırım krizi) Şimdi aramızda böyle bir şey yok (1)
Şişli'de kablolu paket polisi harekete geçirdiŞişli'de kablolu paket polisi harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan uçak Serdar Halil Girgin pilot

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah bağışlasın
Değerli insan,Mekanın cennet olsun. Allah ailesine sabır versin
Allah rahmet eylesin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.