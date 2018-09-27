Erdoğan için güvenlik önlemleri had safhada

Berlin’de 4 bin 200 polis görev yaparken, tarifeli seferler dışında şehir semalarında uçuş yasağı uygulanıyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Berlin'den başladığı Almanya resmi ziyareti, çok yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşiyor. Şehir merkezinde birçok noktada güvenlik bariyerleri göze çarpıyor. Brandenburg Kapısı, Başbakanlık ve Yahudi Soykırımı Anıtı etrafındaki bölgede yüksek güvenlik önlemleri alındı. Berlin Polisi'nin verdiği bilgiye göre bu bölgede araba ve bisiklet park etmek yasak. Yahudi Soykırımı Anıtı ve anıtın bir parçası olan bilgilendirme merkezi de Perşembe ve Cuma günleri kapalı kalacak.

Erdoğan'ın ziyaretinin ilk gününde 3 bin 500 polis görev yapıyor, Cuma günü düzenlenecek protesto gösterileri nedeniyle ise polis sayısının 4 bin 200'e çıkarılacağı açıklandı. Almanya'nın yedi eyaletinden başkente ek polis gücünün aktarıldığı bildiriliyor. Çok önemli resmi ziyaretler sırasında alınan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Hatta benzeri ziyaretlerden daha fazla polis görev başında. 2016 yılında hem İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hem de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Berlin ziyaretlerinde 2 bin 500 polis görev yapmıştı. Ancak bu ziyaretler sırasında da, Erdoğan'ın ziyareti esnasında olması beklenen çapta protesto gösterileri düzenlenmemişti.