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Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

26.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen suç örgütleriyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'ya destek verdi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşması sırasında suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Ayrıca Peker'in iddialarının hedefinde yer alan Erkam Yıldırım ile ilgili olarak da, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir" dedi.

"Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de içişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor" ifadelerini kullandı.

"Eski Türkiye geride kaldı"

"Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka sistemin geçerli olmadığı seviyeye getirdik" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin suç örgütleriyle tavizsiz mücadelesine devam edeceğini" söyledi. Erdoğan'ın konuşması esnasında bir de video gösterimi yapılarak Türkiye'de son yıllarda yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili istatistiklere yer verildi.

Açıklamada, son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapıldığı, bu operasyonlarda 85 bin uyuşturucu şüphelisinin tutuklandığı belirtildi. Erdoğan, bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar doları bulan uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın, son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili tavrı ve Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verip vermeyeceği merak ediliyordu.

DW / MK, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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