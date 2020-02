Erdoğan: İdlib İçin Artık Son İkazlarımızı Yapıyoruz

Türkiye’nin, Suriye’deki güvenlik kaygılarını giderecek işbirliği konusunda muhatap ülkelerce gereken adımlar atılmazsa kendi başına hareket edeceği mesajını yineleyen Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ankara’da ve bu hafta başında Moskova’da yapılan görüşmelerde Rusya’yla arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını söyledi.

Erdoğan, “İdlib’de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hâlâ anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer hâline dönüştürmeye kararlıyız” diye konuştu.