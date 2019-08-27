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Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

27.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yakında kara birliklerini Suriye’ye göndereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova’ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşecek olan Erdoğan’ın gündeminde İdlib var.

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor.

Suriye'nin kuzeyinde isyancıların kontrolündeki son bölge olan İdlib'le ilgili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın bölgede Türk askerlerine yönelik saldırıları gündeme getirmesi bekleniyor.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Erdoğan ve Putin Eylül 2018'de İdlib'te ateşkes sağlanması konusunda anlaşmış, ancak Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'de geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Türkiye'nin İdlib vilayetine 12 gözlem noktası bulunuyor.

ERDOĞAN: YAKINDA KARA BİRLİKLERİMİZ BÖLGEYE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi de Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadaki son durumu değerlendirdi.

Erdoğan, "Fırat'ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin kara birliklerinin çok yakında bölgeye girmesini beklediklerini açıklayan Erdoğan, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklar tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz" dedi.

İdlib'de Suriye ordusundan kaynaklanan ihlaller olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

ABD VE TÜRKİYE ANLAŞMIŞTI

Güvenli bölge anlaşması Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerde yaklaşık iki hafta önce anlaşma sağlanmıştı. Buna göre taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurma kararı almıştı. Merkez, haftasonu itibariyle tam kapasite faaliyete başlamıştı.

Ankara'nın verdiği bilgiye göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak. Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalardan terör örgütü IŞİD güçleri çıkarıldı. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin Moskova Suriye

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