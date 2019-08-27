Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi de Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadaki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ve Putin Eylül 2018'de İdlib'te ateşkes sağlanması konusunda anlaşmış, ancak Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'de isyancılara karşı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Türkiye'nin İdlib vilayetine 12 gözlem noktası bulunuyor.

Putin’le görüşecek olan Erdoğan’ın gündeminde İdlib var.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. Suriye'nin kuzeyinde isyancıların kontrolündeki son bölge olan İdlib'le ilgili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın bölgede Türk askerlerine yönelik saldırıları gündeme getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kara birliklerinin çok yakında bölgeye girmesini beklediklerini açıklayan Erdoğan, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklar tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz" dedi.

İdlib'de Suriye ordusundan kaynaklanan ihlaller olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Güvenli bölge anlaşması

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerde yaklaşık iki hafta önce anlaşma sağlanmıştı. Buna göre taraflar, güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurma kararı almıştı. Merkez, haftasonu itibariyle tam kapasite faaliyete başlamıştı.

Ankara'nın verdiği bilgiye göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.