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  4. Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"

Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"


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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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