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Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"
Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"
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05.01.2020 22:14 |
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Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine inmesin"
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