Erdoğan: İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de “sadece adı kaldı” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinin Şam rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyon nedeniyle “yavaş yavaş yok olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

“Rejimin siviller üzerinde yapmış olduğu bombardıman vesaire” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin de İdlib’e yönelik “bombalama işlemlerinin içine girdiğini” kaydetti. Erdoğan, “Ama artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yer ile yeksan olduysa, aynı şekilde İdlib’de bu durumun içinde” şeklinde konuştu.

“Bütün bunlar karşısında sessiz kalmanın mümkün” olmadığını belirten Erdoğan, Rusya ile konuyu ele aldıklarını, bu ay içinde de Rusya-Türkiye-İran olarak görüşeceklerini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin 16 Eylül’de Ankara’da üçlü zirvede Suriye konusunu ele almak üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra bu ay içinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı plandığı görüşmeye işaret eden Erdoğan, “masadaki en önemli konulardan bir tanesidir İdlib meselesi” dedi.