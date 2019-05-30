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Erdoğan: ‘İdlib’de Bir An Önce Ateşkes Sağlanmalı’

30.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi

Erdoğan: ‘İdlib’de Bir An Önce Ateşkes Sağlanmalı’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada “Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek” gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti. Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya’da Sayın Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti” denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa telefon görüşmesinde İdlib'de istikrarın sağlanmasının ve terör unsurlarına karşı etkili mücadele için ortak çalışmaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İdlib’e yönelik son saldırılarda 300 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Türkiye’nin, İdlib bölgesinde farklı yerlerde askeri gözlem noktaları bulunuyor.

Türkiye ve Rusya geçen Eylül ayında İdlib’de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Suriyeli aktivistler ve kurtarma ekipleri, son olarak 29 Mayıs’ta İdlib civarında hükümete ait savaş uçakları ve topçu saldırıları sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Geçen günlerde İdlib için Ankara ve Moskova arasında kurulan ortak çalışma grubu da Ankara’da ilk kez bir araya gelmişti.

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