Erdoğan: ‘İdlib’de Bir An Önce Ateşkes Sağlanmalı’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada “Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek” gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti. Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya’da Sayın Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti” denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa telefon görüşmesinde İdlib'de istikrarın sağlanmasının ve terör unsurlarına karşı etkili mücadele için ortak çalışmaların artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İdlib’e yönelik son saldırılarda 300 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Türkiye’nin, İdlib bölgesinde farklı yerlerde askeri gözlem noktaları bulunuyor.