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Erdoğan İdlib'de Çözüm İçin Tarih Verdi

15.02.2020 22:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı töreninde İdlib’le ilgili mesaj verdi. Erdoğan, "İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız" dedi

Erdoğan İdlib'de Çözüm İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı töreninde İdlib’le ilgili mesaj verdi. Erdoğan, "İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız" dedi.

Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

‘’Suriye topraklarının üçte birlik bölümünün PKK terör örgütü ve onu destekleyen ABD'nin işgali altında olduğunu belirten Erdoğan, ‘’Suriye'de halk ‘Türkiye, Türkiye, Türkiye’ diyor. Ellerinde Türkiye bayraklarıyla sokaklarda dolaşıyor. Bizde üç buçuk milyon Suriyeli var, İdlib'den dört milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. Yoğun şekilde briket barınaklar yapıyoruz’’ dedi.

‘’Türkiye'nin Suriye'de davetsiz olduğunu iddia edenler orada davetliler mi? Orada ne yapıyorlar?’’ diye soran Erdoğan, Türkiye’nin Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye davetli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, ‘’Rejim güçleri Soçi mutabakatı sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmez. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır’’ ifadelerini kullandı.

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