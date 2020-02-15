Erdoğan İdlib'de Çözüm İçin Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı töreninde İdlib’le ilgili mesaj verdi. Erdoğan, "İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız" dedi.

Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

‘’Suriye topraklarının üçte birlik bölümünün PKK terör örgütü ve onu destekleyen ABD'nin işgali altında olduğunu belirten Erdoğan, ‘’Suriye'de halk ‘Türkiye, Türkiye, Türkiye’ diyor. Ellerinde Türkiye bayraklarıyla sokaklarda dolaşıyor. Bizde üç buçuk milyon Suriyeli var, İdlib'den dört milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. Yoğun şekilde briket barınaklar yapıyoruz’’ dedi.

‘’Türkiye'nin Suriye'de davetsiz olduğunu iddia edenler orada davetliler mi? Orada ne yapıyorlar?’’ diye soran Erdoğan, Türkiye’nin Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye davetli olduğunu kaydetti.