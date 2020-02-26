Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntı hava sahasını kullanamamak

Rusya ise Türk ve Rus heyetler arasında bugün Ankara'da yapılacak toplantıdan olumlu sonuçlar beklediklerini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib vilayetinde ilerleyen Suriye ordusuna karşı geri adım atılmayacağını söyledi. Türkiye'nin "coğrafyada misafir değil ev sahibi olduğunu" belirten Erdoğan, "Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız" diye konuştu.

Partisi AKP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin halen topraklarında 3,7 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini, İdlib'den bir milyonu aşkın yeni göç dalgasını sessiz sedasız kabul edemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Böylece sınırlarımıza doğru harekete geçen kitlelerin yeniden evlerine dönebilmelerini sağlayabileceğiz. Rusya maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor" dedi.