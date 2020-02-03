HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."

Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusuAntalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Fiziksel engelli adamın 36 yıllık askerlik hayali gerçek oldu

36 yıllık hayali gerçek oldu

İstanbul'da okul servisi denetimi

İstanbul'da okul servisi denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.