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Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."
Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."
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03.02.2020 09:47 |
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Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır."
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