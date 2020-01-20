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Erdoğan: "(İdlib'den göç) Bu insanlar ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce hanımla kanımız dondu. O yavrulara nasıl terörist deriz."
Erdoğan: "(İdlib'den göç) Bu insanlar ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce hanımla kanımız dondu. O yavrulara nasıl terörist deriz."
POLİTİKA
HABERLERİ
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20.01.2020 15:06 |
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Erdoğan: "(İdlib'den göç) Bu insanlar ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce hanımla kanımız dondu. O yavrulara nasıl terörist deriz."