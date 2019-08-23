Erdoğan: ‘İdlib’i Trump’la Telefonda Görüşeceğim’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e Suriye ordusunun ülkenin kuzey batısındaki saldırılarının insani bir krize neden olduğu ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Suriye ordusu Hama kırsalındaki son isyancıları püskürttü ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir gözlem noktasına ilerledi. Suriye hükümet güçlerinin bu hafta İdlib’in güneyi ve Hama vilayetlerine yönelik hava ve kara saldırıları yeni bir göç dalgasına neden olmuştu. Birleşmiş Milletler’e göre Nisan ayından bu yana devam eden operasyonda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki lider arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İki lider arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi” denildi.

Suriye ordusunun operasyonundan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin çoğu Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Moskova ve Tahran’la yaptığı anlaşma gereği Türkiye İdlib’de 12 askeri gözlem noktasına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de Suriye ordusunun Cuma günü girdiği Morek kasabasında.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı, ancak Türk askerlerinin mahsur kaldığı iddialarını yalanladı.

Çavuşoğlu Lübnan’da yaptığı basın toplantısında "Suriye'deki gözlem noktalarımız mahsur değil. Bizim kuvvetlerimizi ve askerimizi hiç kimse de mahsur tutamaz. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu konuyu Rusya ve yine İran ile konuşuyoruz. Biz Astana sürecini niçin başlattık, siyasi bir çözüme ulaşmak için. Bunun içinde anayasa komisyonunun kurulması var ve İdlib muhtıramız var. Herkesin buna sadık kalması lazım" dedi.

Suriye ordusunun yoğunlaşan saldırılarında 19 Ağustos’ta da Türkiye’nin 9 numaralı gözlem noktası hedef olmuştu. Hava saldırısında konvoyda bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

