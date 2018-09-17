Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de yapacakları görüşmede İdlib konusunu ele alacaklarını ve buradaki sürecin aynı şekilde devam etmesi halinde katlanılması ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Erdoğan, Azerbaycan gezisi sonrası Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Putin ile görüşmelerinde Suriye meselesi başta olmak üzere ikili konuları ele alacaklarını belirtti.

Erdoğan ile Putin, Tahran'daki üçlü zirveden 10 gün sonra yarın Soçi'de tekrar bir araya gelecekler.

Cumhurbaşkanı, "İdlib'te bu süreç böyle devam ederse bunun katlanılması ağır sonuçları olabilir. Buna fırsat vermeden, hem Rusya hem koalisyon güçleri ile bir çözüm bulmamız lazım" dedi

Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Eylül ayı sonunda New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Almanya ziyaretinde de bu konunun ele alınacağını sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın desteğiyle birlikte silahlı muhalif örgütlerin elinde kalan son büyük eyalet olan İdlib'e askeri bir operasyon hazırlığı yapıyor. Suriye, büyük çoğunluğu cihatçı örgütlerin kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyonun "terörle mücadelesi" açısından kritik önem taşıdığını söylüyor.