HABER

Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur

17.09.2018 01:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün yapacakları görüşmede başta Suriye olmak üzere ikili konuları ele alacaklarını söyledi. Erdoğan, İdlib konusunda Rusya ve koalisyon güçleriyle birlikte bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de yapacakları görüşmede İdlib konusunu ele alacaklarını ve buradaki sürecin aynı şekilde devam etmesi halinde katlanılması ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Erdoğan, Azerbaycan gezisi sonrası Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Putin ile görüşmelerinde Suriye meselesi başta olmak üzere ikili konuları ele alacaklarını belirtti.

Erdoğan ile Putin, Tahran'daki üçlü zirveden 10 gün sonra yarın Soçi'de tekrar bir araya gelecekler.

Cumhurbaşkanı, "İdlib'te bu süreç böyle devam ederse bunun katlanılması ağır sonuçları olabilir. Buna fırsat vermeden, hem Rusya hem koalisyon güçleri ile bir çözüm bulmamız lazım" dedi

Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Eylül ayı sonunda New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Almanya ziyaretinde de bu konunun ele alınacağını sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın desteğiyle birlikte silahlı muhalif örgütlerin elinde kalan son büyük eyalet olan İdlib'e askeri bir operasyon hazırlığı yapıyor. Suriye, büyük çoğunluğu cihatçı örgütlerin kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyonun "terörle mücadelesi" açısından kritik önem taşıdığını söylüyor.

Türkiye ise operasyonun düzenlenmesine karşı çıkıyor ve ateşkes çağrısı yapıyor. Türkiye ayrıca, "terör örgütleri" ile ılımlı muhalif grupların birbirinden ayrıştırılarak, geniş kapsamlı değil, birlikte nokta atış bir operasyonlar yapılmasını savunuyor.

Türkiye'nin ateşkes çağrıları, şu ana kadar Suriye ve Rusya tarafından olumlu yanıt almış değil.

İdlib'te durumunu son günlerde sakin olduğunu belirten Erdoğan, "Yapılan girişimlerin bir neticesini aldık gibi görünüyor. Fakat hâlâ biz tatmin olmuş değiliz. İşin siyasi ve insani yükünü Türkiye çekiyor... Biz Batı gibi davranamayız. Bizim davranışımız çok daha koruyucu olacaktır" dedi.

Erdoğan, Suriye hükümetini "terör devleti" olarak nitelendirerek, "İdlib'te içeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım, tedbirleri alalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım" diye konuştu.

Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Suriye’de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendiSuriye’de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi
Porto Riko’daki Ölü Sayısı Tartışmasına FEMA Başkanı da KatıldıPorto Riko’daki Ölü Sayısı Tartışmasına FEMA Başkanı da Katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye’de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi

Suriye’de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

Dünyada lanetli olduğuna inanılan ürkütücü yerler

Dünyada lanetli olduğuna inanılan ürkütücü yerler

Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında

Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.