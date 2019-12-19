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Erdoğan: 'İdlib'ten 50 Bin İnsan Topraklarımıza Doğru Geliyor'

19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkentinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada İdlib’ten Türkiye’ye 50 bin kişinin daha gelmekte olduğunu söyledi. Erdoğan, müslüman ülkeleri Türkiye’nin Suriye planına destek vermedikleri için eleştirdi

Erdoğan: 'İdlib'ten 50 Bin İnsan Topraklarımıza Doğru Geliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkentinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada İdlib’ten Türkiye’ye 50 bin kişinin daha gelmekte olduğunu söyledi. Erdoğan, müslüman ülkeleri Türkiye’nin Suriye planına destek vermedikleri için eleştirdi.

Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada “Şu an İdlib’ten 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var. Şimdi bir 50 bin daha geliyor ve belki bu sayı daha da artacak” dedi.

Erdoğan mülteciler konusunda Türkiye’ye BM’nin yeterli destek vermediğini Avrupa Birliği’nin de sözlerini tutmadığını söyledi. Erdoğan müslüman ülkeleri de Suriyeli mülteciler konusunda yeterince destek vermedikleri konusunda eleştirdi. Erdoğan, müslüman ülkelerin sadece zekatlarını dahi verseler diğer ülkelerdeki yoksulluğun ortadan kalkacağını söyledi.

Erdoğan, “Güvenli bölge inşa edelim deyince buraya herhangi bir destek gelmiyor ama silah denilince silah geliyor. Silah kime geliyor? Terör örgütlerine geliyor. Terörizmle mücadele edelim diyorlar ama lafla terörle mücadele olmuyor” diye konuştu.

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