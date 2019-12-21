Erdoğan: İhaleyi yapıyoruz, Kanal İstanbul'a başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" dedi.

Erdoğan "Bunun çalışması bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil. Ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır ve biz bu adımı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kanal İstanbul projesinin çevreci özelliği olduğunu savunan Erdoğan "Kanal İstanbul'un Türkiye'ye kazandıracağı haklar var" dedi. Erdoğan "Boğaz'da kaç kez yalılara kuru yük gemileri, tankerler hep bindirmiştir. Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdidir. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır" diye konuştu.

İmamoğlu: Rant projesi

Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi birçok kesimden tepki topluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Perşembe günü yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı'ndan tankerlerin geçmeyeceği yönündeki gerekçeye ilişkin "Televizyonda sunulurken, bakın ne güzel bir proje diye eliyle gösterirken gördüğünüz manzarada ne var 40 kat 50 kat 60 kat koca koca gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda" demişti. 1 milyon 200 bine yakın bir nüfusun yerleşeceği bir kentleşmenin söz konusu olduğunu belirten İmamoğlu "Aslında yine bu şehre ilave nüfus. Yine bu şehre, 1 milyon 200 bin denir, 2 milyonu bulur, çok kötü bir kentleşme modelini dayatma" diye konuşmuştu. "Günün Türkçesiyle bir rant projesi" yorumunu yapan İmamoğlu projenin İstanbul'un suyunu, denizini ve tarım alanlarını tehlikeye soktuğunu söylemişti.

DW / EC

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