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Erdoğan, İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:51 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi. Ağaç dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Komutanlıktan ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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