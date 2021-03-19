Erdoğan ile AB arasında kritik görüşme

AB, yaptırımlar konusunda Türkiye'ye marta kadar süre tanımıştı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri video konferans sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı.

25-26 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AB liderler zirvesi öncesinde, geçen aralık ayındaki zirve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirten AB yetkilileri, Kıbrıs'ta çözüm için yeniden başlatılması planlanan görüşmeler dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Erdoğan ile bugünkü görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "AB tarafı, AB ile Türkiye arasında daha pozitif bir gündem oluşturmak üzere gerilimin sürekli bir şekilde düşürülmesi ve güven oluşturucu adımların güçlendirilmeye devam edilmesinin önemini vurgulamıştır" ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacıların durumu ile Libya ve Suriye'nin de dahil olduğu daha geniş bölgesel durumla ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.