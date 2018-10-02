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Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 07:21 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Türkiye Büyük Millet Meclis'nin (TBMM) açılışı nedeniyle düzenlenen çay davetinde yaşananları aktardı. Selvi, yazısında "Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor" ifadesini kullanıp Meclis'te nelerin yaşandığını yazdı.

Abdulkadir Selvi, "Liderlerin çay sohbetinde ne konuşuldu?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Meclis'in açılış törenlerinden sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi" hatırlatmasında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salona geçiliyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

  • Erdoğan'ın bir yanına Meclis Başkanı, diğer tarafına ise MHP lideri oturuyor. Binali Yıldırım ile Erdoğan bir süre Meclis'te yapılan düzenlemeleri konuşuyorlar. Biliyorsunuz, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis'teki makamı cumhurbaşkanına tahsis edildi.

  • Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı' için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti.

  • Bahçeli'nin ‘cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı'nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar.

  • Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı'nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı' yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
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