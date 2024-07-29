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Erdoğan ile Erbakan arasında ipler gerildi: "Kafadan sıkıntısı var" sözleri YRP liderini kızdırdı

29.07.2024 07:50
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Yeniden Refah Partili (YRP) milletvekili Doğan Bekin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilip konuşma yapmasını isteyince Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terbiyesizin teki, kafadan sıkıntısı var galiba" demişti. Erdoğan'ın bu çıkışı gündeme damga vururken YRP lideri Fatih Erbakan'ın da tepkisini çekti.

Erdoğan ile Erbakan arasında ipler gerildi: "Kafadan sıkıntısı var" sözleri YRP liderini kızdırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapıp defalarca alkışlanması Türkiye'de tepki topladı. Tepki gösteren isimlerden biri de YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'di. Bekin'in Abbas çağrısına Erdoğan sert ifadelerle yanıt verince yeni bir polemik başladı.

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ERDOĞAN'I KIZDIRAN 'MAHMUD ABBAS' ÇAĞRISI

Doğan Bekin, geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Mahmud Abbas'ın "onur konuğu" olarak TBMM'ye davet edilmesini istemişti.

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ERDOĞAN: YRP'NİN BİR ADAMI VAR, KAFADAN DA SIKINTISI VAR GALİBA

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı. Önce Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini ancak Abbas'ın karşılık vermediğini belirten Erdoğan, daha sonraki açıklamasında ise YRP'li Doğan Bekin'i de hedef aldı.

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Partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuşan Erdoğan, "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" diyerek ismini anmadan Bekin'e yüklendi.

"PARTİNDEN BİRKAÇ KİŞİ PARLAMENTOYA GİRDİYSE SAYEMİZDE GİRDİ"

Erdoğan, Abbas'a davete bir kez daha değinerek şöyle devam etmişti:

"Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor."

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ERBAKAN, ERDOĞAN'I "NEZAKETE" DAVET ETTİ

Erdoğan'ın sert sözlerine yanıt ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erdoğan'ın "partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi" sözlerine karşılık olarak Erbakan da seçimleri hatırlattı.

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Erdoğan'a yanıtını sosyal medya hesabından paylaşan Erbakan "İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SAYEMİZDE CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİĞİNİ HATIRLATALIM"

Erbakan paylaşımının devamında ise 2023 seçimlerinden dem vurarak "Ayrıca Yeniden Refah Partimiz’in kendileri sayesinde TBMM’de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı’nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi
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