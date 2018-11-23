Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, Somali Cumhurba\u015fkan\u0131 Muhammed Abdullah Fermacu ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131.\nErdo\u011fan ile Fermacu'nun Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fmesi, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.10 bin y\u0131ll\u0131k T\u00fcrk kabilesi: Dukhalar... AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdiham\u0131! Kavga ettilerAyd\u0131nl\u0131 \u015fehit Te\u011fmeni, son yolculu\u011funa 5 bin ki\u015fi u\u011furlad\u0131
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