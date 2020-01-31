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Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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31.01.2020 18:00 |
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Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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