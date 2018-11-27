Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya İngilizce cevap verdi. Erdoğan'ın bu tepkisi muhabirleri gülümsetti.

'YES' DİYEREK YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "İstanbul ile ilgili istişareler devam mı ediyor? Yoksa bir sıkıntı bir sorun mu var?" sorusuna "Yes" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cevabı tebessümlere neden olurken, Erdoğan konuşmasını "Ne dedim? Bir sorun yok 'yes' dedim. Yani şu anda arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çıkartmaya çalışmayın" ifadeleriyle sürdürdü.

