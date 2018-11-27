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Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

20 ilin daha belediye başkanlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın bir gazetecinin İstanbul adayı ile ilgili sorusuna verdiği yanıt, muhabirleri gülümsetti.

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya İngilizce cevap verdi. Erdoğan'ın bu tepkisi muhabirleri gülümsetti.

'YES' DİYEREK YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "İstanbul ile ilgili istişareler devam mı ediyor? Yoksa bir sıkıntı bir sorun mu var?" sorusuna "Yes" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cevabı tebessümlere neden olurken, Erdoğan konuşmasını "Ne dedim? Bir sorun yok 'yes' dedim. Yani şu anda arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çıkartmaya çalışmayın" ifadeleriyle sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ingilizce gazeteci istanbul

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adamda diploma yok tek bildigi yabanci kelime o rumcayi saymassak ey asil TÜRK milleti belediyeler ihale kovalama eş dost is bulma garibana ceza kesme yeri olarak gorulmektedir hırsızlığa iftiralara yalana talana dur de hepsini geç IYIsini seçç Ne Mutlu Türküm Diyene
Rumca haric tek bildigi yabancı kelime yes diploma yok yalanda usta TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan vatikanda papa tarafindan kutsanan papaz duasi alan bopcunun
sayın cumhurbaşkanım Bank asya tasfiye edilince suç işleemiş mudilerin paralarını geri verdiniz ama bnm gibi binlerce b tipi hissesi olanlar suçlumu suçluysak neden gereği yapılmıyor değilsek bizim paramız neden verilmyor Öyle ya bunun yasal dayanağı nedir banlkayı bizmi batırdık bahkayı TMFS kapatmadımı bu durum çöüzlmediği müddetçe devlet gaspçı durumuna düşmüyormu maliye bakanlığna bimerden yazdım bankanın gayri menkullerinden para artarsa değerlendirilecekmişisz böyle cevapmı olur biz dilencideğiliz alıkonan paramızı istiyoruz ne demek para artarsa değerlendiririz mağduriytmizigiderinz
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