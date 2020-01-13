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  4. Erdoğan ile görüşen görme engelli çocukların mutluluğu

Erdoğan ile görüşen görme engelli çocukların mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. O tarihten önce Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü  öğrencilerden Zehra Çamcı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yakının da olmak güzel bir duygu.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. O tarihten önce Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü öğrencilerden Zehra Çamcı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yakının da olmak güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun görme engelli sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.
Öğrenci Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin" denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tarihi beklemeden çocukları kabul ederek, 10 Ocak günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’na okul müdürü Murat Kocabaş ile müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner’in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın’dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı. Zehra Çamcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine çok yakın ilgi gösterdiğini söyledi. Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi. Çamcı, "Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında olmak güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim. Saat hediye ettiler" dedi.
Okulun müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner, çocukların inanılmaz bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Meclis başkanımıza 23 Nisan tebriği kartları yazmıştık. Onlar bizi aradılar. Çocuklarımıza Barielle alfabesi mektuplarını gönderdiler, hediyelerini gönderdiler. Ardından Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık. Onlar da o kadar ilgili davrandılar ki bir hafta gibi kısa bir sürede çağıralım dediler ve Görme Engelliler Haftası'nda çağıralım dediler ve sağolsunlar hemen organize ettiler. Çocuklarım da biz de bulutların üzerinde uçtuk" dedi.
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