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Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını yan yana kıldı.

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

İMAMOĞLU İLE YAN YANA SAF TUTTU

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan, namazı İmamoğlu ile yan yana kıldı.

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.
Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek mikrofonu Erdoğan'a uzattı. Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı.

'KÜFFARA KARŞI ŞİDDETLİ OLACAĞIZ, SURİYE'DE OLDUĞU GİBİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate şöyle seslendi:

"Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu cuma namazı

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