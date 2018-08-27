Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektikleri belirtildi.
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiğini kaydetti.
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