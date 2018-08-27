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Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May arasında kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Therasa May'in telefonla görüştüğü ve görüşmeden ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektikleri belirtildi.

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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