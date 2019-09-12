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Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 20:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili şöyle denildi:

"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." (DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel karamollaoğlu

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