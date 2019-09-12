Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili şöyle denildi:

"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." (DHA)

