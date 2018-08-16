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Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 07:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani ve iki ülke maliye bakanlarının Beştepe'de yemek yediği salonda, Türk Hat Sanatı'nın sanat tarihimiz açısından çok önemli üç eseri göze çarptı. Osmanlı döneminden kalan ve uzun seneler depolarda tutulan bu eserler birkaç yıl önce elden geçirilerek Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından Külliye’de teşhirlerine başlanmıştı.

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve iki ülkenin Maliye Bakanları, Berat Albayrak ile Ali Şerif el İmadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışma yemeği yedikleri masanın gerisindeki duvarda Türk Hat Sanatı’nın üç büyük üstadının sanat ve tarihimiz bakımından çok önemli üç eseri vardı.

Solda 19. yüzyılın meşhur hattatı Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin tâlik yazı ile yazdığı “Bârekallah u Teâlâ”, ortada 20. yüzyılın önemli sanatkârlarından Beşiktaşlı Nuri Efendi’nin “Lâ Galibe İllâllah”, sağda da 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında yaşayan ve Türk hattının en büyük isimlerinden kabul edilen Mahmud Celâleddin’in “Aleyke Avnullah” yazılı hat levhaları asılıydı.

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Beştepe'deki üç büyük hattatın eserleri

UZUN YILLARDIR DEPODAYDI

Habertürk'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı’nda Atatürk döneminden itibaren Osmanlı devrine ait çok sayıda obje ve bu arada zengin bir hat koleksiyonu toplanmış, uzun seneler depolarda tutulan bu eserler birkaç yıl önce elden geçirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından eserlerin Külliye’de teşhirlerine başlanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Beştepe Türk Hat Sanatı osmanlı tablo Katar Emiri

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bir Atatürkün olmamasi gercekten senin cok buyuk bir ayibin osmanli osmanli diyorsunuz kac yüzyil gecmis karilarla kendini batiran bir osmanli cocuklarini dogruyan bir imparatorluk savasi tek liderlik halki kole goren bi osmanli anayisi yerine niye bir atatürk gibi cumhuruyet icin savasmis birini ornk almiyorsunuz osmanli ne kadar uzak bir secim tek liderlik ve kolelik anlayisi hosuna gidiyor cunki Atatürkü as oraya Cumhuriyet de laiklik de özgürlük de allah icin senin eline veriyoruz su memleketi hakkiyla savun abuk subuk arapca seyler sacma sapan seyler
bu zihniyet ile 500 senede geçse azınlık olarak kalacak siniz Osmanlıyı kotuleyince kendinizi üst seviyede görüyorsunuz
mail.e nekadar saçma sapan konusuyorsun
o duvarda gördüklerin ; hat sanatının en nadide orneklerinden Depolarda çürümeye terkedilmiş Bu Milletin hicbir değeri ile uzaktan yakından bağı olmayanlar çıkmış Atatürk'ten bahsediyor ulan orda Bizanstan kalma bi kırık şarap kasesi sergilenseydi mutlu olurdun aslinda demi
Son bir haftadır Myneti mi okuyorum Yeni akİTi mi okuyorum. Anlayamadım .
Araptan para istiyorsun ne bekliyordun karl marx’ı oraya koymasını mı.
Damat a bak damata çöktü ülkeye bee
ATATÜRK KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN...Sayın mynet yöneticileri, bu nasıl haber anlayışı? bu nasıl bir milleti değerleri ile oynama? Başlığa bakın haberin içeriğine bakın. Ayıptır günahtır. Tabloları astırmışlar helal olsun. Tabloların içeriği ile Atatürk 'ü yan yana yazarak Atatürk 'ü DİN DÜŞMANI OLARAK MI milletimize mesaj veriyorsunuz? Dinimiz gereği Peygamberlerle aynı değere sahip olma yani ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ulaşma şansını hiç gözünü kırpmadan atlamış bir insanı nasıl böyle gösterebilirsiniz. Allah'a Şükür ki Bu milletin başına M.KEMAL ATATÜRK gibi bir BAŞKOMUTAN bir LİDER nasip olmuş.
bu hattat eserleri ve beştepe külliyesi insanlığa bırakılmış eserlerdir. bunların yapılması ayrı bir hizmettir. osmanlı dediğimizde savaşları değil devasa camileri sarayları ve su kanallarını su kemerlerini görürüz. bu tür eserleri restore edip temiz tutmak her vatandaşımızın görevidir.
ulan bu millet sizin gibiler yuzunden din dusmani ve osmanli dusmani oldi yapacaginiz haberciligin ben....
@mail.e onca yorum yapıp yazının en sonunda ALLAH için demişsin. halbuki orada yazılanların ne olduğunu anlayabilseydin neden orada asılı olduklarını anlardın.
ektigini biçme zamanı
KATAR ve KUVEYT OSMANLI nın atadığı valilerin torunları tarafından hala yönetilen dost kardeş ve VEFALI ülkeler bunları diğer DÖNEK Araplar ile karıştırmayın
BU KATARCIDA KAPIDAN AYRILMIYOR .NE İŞ.????
giderken götürün lütfen
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