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Erdoğan ile Merkel görüştü

24.09.2019 07:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM toplantılarına katılmak üzere gittiği New York'ta yaptığı ikili görüşmeler çerçevesinde Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Merkel görüştü

İki liderin görüşmesinde mülteci mutabakatı ele alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatının uygulanması, Suriye sorununa dair gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi ve ekonomik boyutlarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısının artması AB tarafından kaygıyla karşılanıyor. Yunanistan Vatandaş Güvenliği Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen Cumadan Pazar gününe kadar Türkiye'den Yunan adalarına 719 sığınmacının geçtiğini duyurdu. Adalarda yaşayan sığınmacı sayısının da 28 bin 630 olduğu kaydedildi. Türkiye ile Yunanistan arasında mülteci mutabakatının imzalandığı Mart 2016'dan beri adalara geçen mülteci sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın temasları

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Erdoğan'ın Merkel ile görüşme yaptığı duyuruldu.

BM İklim Eylemi Zirvesi ile BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in yanı sıra Pakistan Başbakanı İmran Han, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ve Belçika Başkanı Charles Michel ile de görüştüğü açıklandı.

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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