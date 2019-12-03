Erdoğan ile Miçotakis deniz yetki alanı sorununu görüşecek

Miçotakis'in Londra'da

Erdoğan ile yapacağı görüşmede konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Gündemde Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetleri ve Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat var.

Miçotakis ile Erdoğan'ın biraraya geleceğini Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas kamuoyuna açıkladı. Petsas basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Umuyoruz yarınki buluşma uluslararası hukuka ve iki ülkenin iyi komşuluk ilişkilerine saygının yeni bir biçime kavuşmasının yolunu açmayı mümkün kılan bir buluşma olacak" diye konuştu.

Yunanistan: Girit adası görmezden geliniyor

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz'de doğal gaz ve petrol sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirdi. Yunan hükümeti anlaşmanın coğrafi açıdan Girit adasının varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle absürt olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan'a destek veriyor.