Erdoğan ile Nazarbayev ortak hedefler için buluşacak

Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana aradan geçen 26 yılda, çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaret yapıldı.

Ekonomi, ticaret, ulaştırma, savunma, eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğinin artırılması konularının ele alınacağı toplantıda, çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret için gelecek olan Nazarbayev, ziyaret çerçevesinde Erdoğan ile görüşecek ve Türkiye-Kazakistan Üçüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına katılacak.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 26. yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yarın Türkiye’ye bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaretler çerçevesinde imzalanan çok sayıda anlaşma ve protokoller, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğinin gelişmesinin temelini oluşturdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ekim 2009'da Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması, ikili ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı.

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- Ekonomik ilişkiler

Türkiye, Kazakistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı bir şekilde artırmayı ve derinleştirmeyi hedeflerken, 20 yıl önce ancak 250-260 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşen karşılıklı ticaret hacmi 2006 yılında 1,7 milyar dolara ulaştı.

2012 yılında iki ülke arasındaki en yüksek ticaret hacmi 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu dönemde Türkiye’nin Kazakistan’a ihracatı 1,1 milyar dolar, ithalat ise 3,3 milyar dolar oldu.

İkili ticaret hacmi 2016 yılında, toplam 1,96 milyar dolar olurken, ihracat 625 milyon doları, ithalat ise 1,33 milyar doları oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı ihracatı yüzde 16 artarak, 746 milyon doları oluştururken, ithalat yüzde 20 artışla 2,4 milyar dolara ulaştı.