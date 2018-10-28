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ERDOĞAN İLE PUTİN BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜ (Görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:23 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Türkiye'nin ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron köşkten  ayrıldı.

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron köşkten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vahdettin Köşkü'nde başbaşa ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Putin'in ülkesine döndü.

Görüntü dökümü:
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-Putin'in konvoyu çıkış
-Erdoğan konvoy çıkış
-Detaylar

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