Erdoğan ile Putin Moskova'da Rus Sukhoi SU-57 savaş uçağını inceledi

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye'nin "savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke" haline geldiğini vurguladı.

MAKS 2019 fuarındaki açılış törenin ardından Erdoğan ve Putin, Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti ve ülkenin kuzeybatısındaki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda görüşme yapacak.

ABD'nin ve NATO'nun uyarılarına rağmen Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi satan Rusya, Sukhoi SU-57 savaş uçaklarının da satışı için Ankara'ya teklifte bulunmuştu.

Putin'den Sukhoi SU-57'nin de aralarında bulunduğu uçaklar ve helikopterler hakkında bilgi alan Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine de katıldı.

Erdoğan, "Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 2. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne 1 milyonun üzerinde katılımcı beklendiğini vurguladı.

Erdoğan Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği konusunda ise "Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Putin: İş birliğimiz için yeni ufuklar açacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı konuşmada, "Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak" dedi.