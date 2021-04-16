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Erdoğan ile Stoltenberg'den kritik görüşme

16.04.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Stoltenberg'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

DHA

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NATO Recep Tayyip Erdoğan

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