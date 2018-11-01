Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikili konular ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere de değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.
İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.
Görüşme vesilesiyle, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa dilemiştir.
HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi
Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum