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Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinildi.

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikili konular ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

MUTABIK KALDILAR

İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.

Görüşme vesilesiyle, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa dilemiştir.

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erdoğan Trump

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