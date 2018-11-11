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Erdoğan ile Trump Paris'te Kaşıkçı'yı görüştü

11.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın Paris'teki akşam yemeğinde Cemal Kaşıkçı konusunu görüştükleri belirtildi.

Erdoğan ile Trump Paris'te Kaşıkçı'yı görüştü

Görüşmeden saatler önce Erdoğan'dan "Olayla ilgili tapeleri verdik" açıklaması gelmişti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törenlere katılmak için gittikleri Paris'te bir görüşme yaptıkları bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, iki liderin "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi meselesine ilişkin benimseyecekleri tutumu ele aldıkları" belirtildi.

Görüşmenin Cumartesi akşamı Paris'teki Orsay Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeği sırasında gerçekleştiği ifade edildi. İki lider, yemekte yan yana oturmuş ve sohbet etmişlerdi. Erdoğan ve Trump, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini anmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlileri olarak iki gündür Paris'te bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde bulunan ses kayıtlarını Riyad ve Washington'ın yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlerle de paylaştıklarını söylemişti. Kaşıkçı olayına ilişkin olarak ellerinde "belge ve bulgu" değil, "bilgi" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" şeklinde konuşmuştu.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından haber alınamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim ayı sonunda "Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiğini" açıklamıştı.

DW,rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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