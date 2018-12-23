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Erdoğan ile Trump "Suriye'de ortak girişimi" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar"

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık." dedi.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD abd başkanı donald trump Suriye Türkiye

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