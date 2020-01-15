HABER
  4. Erdoğan ile Trump Telefonda Libya’yı Konuştu

Erdoğan ile Trump Telefonda Libya’yı Konuştu

15.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı

Erdoğan ile Trump Telefonda Libya’yı Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Erdoğan ile Trump’ın telefonda görüştüğünü bildirildi. Erdoğan ile Trump’ın “ikili ilişkiler ile birlikte Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı” ifade edildi.

Libya meselesinde, önceki gün Moskova’da gerçekleşen görüşmelerden sonra dün ateşkes anlaşması hayata geçirilememişti. Rusya’nın ev sahipliğindeki müzakerelerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez El Sarrac’ın imza attığı ateşkes anlaşmasına, Libya'nın doğusunda merkezi Bingazi'de bulunan silahlı güçlere liderlik eden Halife Hafter imza atmamıştı.

Libya konusunda, artık gözler Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği toplantıda, Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olması planlandı. Türkiye’nin, ayrıca toplantıya Katar, Tunus ve Cezayir’in de davet edilmesini önerdiği ve Yunanistan’ın da masada yer almak istediğini biliniyor.

Erdoğan ve Trump, en son ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta hedef aldığı operasyon öncesinde telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan 2 Ocak’taki görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, Erdoğan’ın Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirttiği ve ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği açıklanmıştı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley de, o günkü görüşmeye ilişkin “İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ve Trump, yüz yüze ise en son İngiltere’de 4 Aralık 2019’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Wikipedia’nın Açılması İçin Gözler BTK TalimatındaWikipedia’nın Açılması İçin Gözler BTK Talimatında
Erzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildiErzurum’da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar!

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte şanslı sayılar!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'dan 'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına ilişkin açıklama!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Son dakika: Manken Aslı Baş hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar... (Aslı Baş kimdir?)

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Valilik’ten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında açıklama!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.