Erdoğan ile Trump Telefonda Libya’yı Konuştu

Libya konusunda, artık gözler Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği toplantıda, Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olması planlandı. Türkiye’nin, ayrıca toplantıya Katar, Tunus ve Cezayir’in de davet edilmesini önerdiği ve Yunanistan’ın da masada yer almak istediğini biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Erdoğan ile Trump’ın telefonda görüştüğünü bildirildi. Erdoğan ile Trump’ın “ikili ilişkiler ile birlikte Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı” ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü Libya’daki son durum ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Erdoğan ve Trump, en son ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta hedef aldığı operasyon öncesinde telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan 2 Ocak’taki görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, Erdoğan’ın Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirttiği ve ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği açıklanmıştı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley de, o günkü görüşmeye ilişkin “İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ve Trump, yüz yüze ise en son İngiltere’de 4 Aralık 2019’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

