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  4. Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan'dan flaş çıkış! Vereceği oyu, nedeniyle birlikte açıkladı

Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan'dan flaş çıkış! Vereceği oyu, nedeniyle birlikte açıkladı

18.10.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki belirsizlik sürerken gazeteci Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Olası adaylar listesinde adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya kaldığı bir senaryo hakkında konuşan Mahçupyan, yeniden Erdoğan'a oy verebileceğini söyledi.

Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan'dan flaş çıkış! Vereceği oyu, nedeniyle birlikte açıkladı

Seçimlere adım adım yaklaşırken muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanlarından olan gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan da Karar TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kaldığı bir seçim senaryosunda vereceği oyu açıklayan Mahçupyan, nedenini de belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"ERDOĞAN'A DA VEREBİLİRİM"

Muhalefete oy vereceğini ancak olası Erdoğan-Yavaş senaryosunda kararsız olduğunu belirten Mahçupyan, şunları söyledi:

Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim ama son kertede; eğer Tayyip Edoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak, kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet toplum ilişkisi, devlet siyaset ilişkisi, siyaset toplum ilişkisi değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakacaksak, şu soruyu soracağım. 'Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Tayyip Erdoğan'a mı?' Çok açıkça Erdoğan'a güvenirim. Kılıçdaroğlu mu Tayyip Erdoğan mı diye sorsaydın Kılıçdaroğlu'na güvenirdim.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan Etyen Mahçupyan
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