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Erdoğan: "İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz."
Erdoğan: "İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz."
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16.01.2020 11:51 |
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Erdoğan: "İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz."
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