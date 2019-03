Erdoğan: “İmar Barışı’yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük”

“İstanbul’umuza çok büyük yatırımlar yaptık”

İstanbul’un ihmale gelmeyeceğini söyleyerek, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’ın şehri önümüzdeki dönemde daha çok kalkındıracağını kaydetti.

Millete olan sevgilerini lafta bırakmayarak, inşa ettikleri eserlerle ispat ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Allah’a hamdolsun. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye’nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbul’umuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP’li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk. CHP demek, ne demek? Çöp, çukur, çamur. Ona şimdi bir dördüncüsünü ilave ediyorum. Çarpık yapılaşma. Bunlardan devraldık" dedi.

Son 17 yılda İstanbul’a 10 bin yatak kapasiteli 133 sağlık tesisi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, “Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu devlet hastanesinin de içinde bulunduğu 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi’nin arsa tahsis çalışmaları da aynı şekilde sürüyor” diye konuştu.